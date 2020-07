Smalling potrà giocare contro il Siviglia? Lo United chiede l'affitto alla Roma

La Gazzetta dello Sport fa il punto su futuro a stretto giro di posta di Chris Smalling. La Roma e il Manchester United stanno lavorando su due piani: da una parte la trattativa per il prossimo anno, dall'altra quella per la permanenza almeno fino a fine stagione. Ad oggi non esiste neanche l'accordo per la partita contro il Siviglia (a differenza di Sanchez con l'Inter) e proprio su questo punto la Roma sta insistendo in queste ore (c'è tempo fino a lunedì 3 agosto). I Red Devils però continuano a far muro e per lasciarlo in prestito solo per il match contro il Siviglia chiedono un corrispettivo economico, una sorta di affitto per una partita.