Smalling racconta il passaggio dallo United alla Roma: "La trattativa stava per saltare"

Il difensore giallorosso Chris Smalling ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne di The Telegraph dove ha parlato del suo passato al Manchester United e del suo presente alla Roma: "L'ultima stagione col Manchester? Io volevo veramente giocare. Non sono mai andato in panchina. Anche se Solskjaer avesse detto ‘Ok, sei la terza scelta ma avrai la possibilità di giocare’, è tutto quello che volevo sentirmi dire. Volevo restare. Ovviamente ho deciso di andare via e mia moglie mi ha dato tutto il supporto possibile. Aveva appena avuto un bambino e io avrei dovuto essere assente per stare con la squadra. Non potrò mai ringraziarla abbastanza per il suo supporto".

Il passaggio alla Roma. "La scorsa stagione sono stato molto fortunato nell’ottenere il prestito alla Roma, anche se sono rimasto fino all’ultimo nel limbo. Se fossi rimasto, sarei finito in tribuna. La situazione in cui mi sono trovato era: “O vai in tribuna tutta la stagione, oppure ti trasferisci in un altro paese”. Ero stato lasciato nelle mani dello United. Quest’anno volevo quasi prendere possesso della mia carriera. Ho avuto tutta l’estate per pensare alla soluzione migliore e per poterla raggiungere".

L’attesa del trasferimento. "Ci sono stati momenti in cui ho pensato che non ce l’avrei fatta. Anche la settimana prima ci sono stati momenti in cui era praticamente saltata. Per molto tempo le chance sono state 50 e 50. Sapevamo di avere il coltello dalla parte del manico, ma il trasferimento ancora non era stato chiuso. A volte queste negoziazioni possono diventare un po’ complicate e vanno avanti per alcune settimane, ma in compenso ho passato nove anni in cui ci sono stati momenti fantastici allo United".