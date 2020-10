"Smalling recuperato, titolare contro il CSKA". Fonseca annuncia un rientro per la sua Roma

Nella conferenza stampa della vigilia di Europa League, il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca ha parlato di Borja Mayoral, arrivato in estate, e del rientro di Chris Smalling: "Domani giocherà lui. È un attaccante e giocherà sempre come tale. Devo dire che è un giovane che ha bisogno di adattarsi. Aveva giocato in una realtà diversa da quella di oggi. Ha lavorato molto contro lo Young Boys. Ho fiducia in lui, ma dobbiamo capire che ha bisogno di tempo. Smalling? Partirà titolare". Rivedi il passaggio di conferenza stampa in cui il tecnico giallorosso parla di turnover.