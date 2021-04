Smalling sconsolato: "Secondo tempo pura delusione. Rovinato quanto di buono fatto prima"

Ai microfoni di BT Sport, il difensore della Roma Chris Smalling ha parlato dopo il ko per 6-2 della sua Roma contro il Manchester United, sua ex squadra: "Una grandissima delusione, specialmente perché nel primo tempo non siamo riusciti a prendere più margine. Poi nel secondo tempo è stata pura delusione e abbiamo rovinato il buon lavoro del primo tempo. In stagione abbiamo avuto tantissimi infortuni, non è una scusa per l'aver concesso così tanti gol ma non è stato certamente il modo migliore per preparare la gara".