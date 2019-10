Smalling: "Serie A più complicata della Premier. In campo più attaccanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fra i tanti temi toccati da Chris Smalling, difensore della Roma, nell'intervista al sito ufficiale del club giallorosso c'è anche quello legato alle differenze fra il calcio italiano e quello della Premier League, considerato da molti come un punto di riferimento per tutto il mondo del pallone: “In termini di strutture e programmi non sono molto diversi. Come allo United, anche qua giochiamo a pochi giorni di distanza tra una partita e l’altra, quindi l’allenamento infrasettimanale è perlopiù tattico e di recupero, invece di avere lunghe sessioni. Per quanto riguarda le partite, guardando molto di più la Serie A da quando sono arrivato e studiando le avversarie, credo che rispetto all’Inghilterra qui siano molte di più le squadre che giocano con due punte, il che causa molti più problemi. In Inghilterra spesso si ha a che fare con una sola punta avversaria, quindi l’altro centrale ti può coprire mentre qui spesso ci troviamo in situazioni di due contro due. Capita anche di salire molto più spesso da dietro. Sono tutte sfide nuove per me, ma mi piacciono, anche perché amo i contrasti e gli sprint con le punte, mi ci trovo bene”.