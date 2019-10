Smalling spiega: "L'offerta della Roma era troppo buona per rifiutarla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chris Smalling, difensore della Roma, nel corso della sua intervista a Forbes, che lo ha interpellato sull'investimento nel il Piñatex, un prodotto che si origina dagli scarti dell'ananas e che si propone come alternativa ai prodotti composti da pelle o derivati del petrolio ha parlato anche del proprio presente, nella Capitale: "Mi piacerebbe parlare di queste cose con tutti i membri della squadra, ma so che la bellezza del calcio ti costringe a pensare solo alla prossima partita. Ho cominciato il mio viaggio nel calcio dieci anni fa, ma il tempo è volato. Ora sono in Italia e mi sto godendo questa esperienza, credo che sia molto adatto alle mie caratteristiche. Spero che a maggio la stagione sia stata positiva, la squadra abbia avuto una bella stagione, di successo. Non ci sono molti inglesi che scelgono l'avventura all'estero, forse solo tra i più giovani. Io ho pensato che l'offerta di un grande club come la Roma fosse troppo buona per rifiutarla. Il business ecologico? Ho sempre avuto certe ambizioni, ma negli ultimi anni ho dovuto concentrarmi molto sul conquistarmi un posto allo United e ora qui a Roma".