Smalling verso il ritorno alla Roma. Intanto il difensore oggi si è allenato a Manchester

vedi letture

Chris Smalling è sempre più vicino al ritorno alla Roma. Nelle scorse ore la società giallorossa e i Red Devils si sono avvicinate in maniera importante, incontrandosi su un trasferimento a titolo definitivo da 9 milioni più 4 di bonus. Per vedere lo sbarco dell'inglese a Roma, però, restano da sistemare ancora gli ultimissimi dettagli. Smalling intanto è ancora a Manchester e questa mattina, scrive il MEN, si è allenato separatamente rispetto al resto della squadra al centro sportivo di Carrington. Con lui anche Marcos Rojo, altro sicuro partente. Entrambi non partiranno con la squadra per l'amichevole contro l'Aston Villa.