Un inglese in Serie A. Non certo una consuetudine, ma è la strada scelta da Chris Smalling, che in conferenza stampa ha spiegato la sua scelta così: "È vero, pochi inglesi vanno all'estero. Personalmente ho sempre avuto il desiderio di fare un'esperienza altrove. Non vedo l'ora di iniziare. Ho sempre sentito parlare bene della Roma e di questa città. Quando ho parlato con i dirigenti del club, sapevano già quale fosse il mio stile di vita e il mio impegno nel sociale".

Rileggi la conferenza stampa integrale!