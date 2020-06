Smentita di rito dell'agente di Tolisso, seguito da Inter e United: "Pensa a recuperare"

Una smentita di rito, da parte di Eric Castagnino, agente di Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco. "Non sto parlando col Manchester United. Il ragazzo è attualmente infortunato e stiamo pensando solo al suo ritorno in campo come assoluta priorità". La realtà è che potrebbe e dovrebbe lasciare la Baviera in estate, nonostante le parole dell'agente a Sky Deutschland. Sul giocatore, oltre ai Red Devils, anche l'Inter.