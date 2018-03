S.Mosca, Carrera: "Barzagli? Lo stimo, tutti lo vorrebbero in squadra"

© foto di Federico De Luca

Massimo Carrera, allenatore dello Spartak Mosca ed ex difensore tra le altre di Juventus ed Atalanta, ai microfoni di Tuttojuve.com ha analizzato i temi della sfida dell'Allianz Stadium: "Non sarà una partita scontata perché l'Atalanta può mettere in difficoltà una Juventus che sulla carta è più forte. Ma penso, comunque, che i bianconeri possono ottenere un risultato positivo quest'oggi".

Sulla corsa Scudetto, questo il pensiero di Carrera: "Sicuramente sarebbe un buon vantaggio per la Juventus portarsi quest'oggi a +4, ma il Napoli farà di tutto per restare in scia alla Juventus e lo scontro diretto può essere determinante per le sorti della classifica. Bel gioco? Io sono più per le vittorie (sorride ndr). Certo all'allenatore piacerebbe giocar bene e vincere, ma in campo ci sono anche gli avversari e questo non bisogna dimenticarlo. Quando uno vince alla lunga non si ricorda se ha giocato bene o male".

Chiosa finale sull'interessamento per Andrea Barzagli: "Adesso no, ma Barzagli è un giocatore fortissimo che stimo sia come calciatore che come uomo. E' un giocatore che tutti vorrebbero avere in squadra".