SMS ad Ancelotti: il debutto di Inglese è da grande squadra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Io ci sono (per l'anno prossimo)". Potrebbe essere questa una traduzione messaggistica della prima presenza col Parma di Roberto Inglese, ceduto ai ducali dal Napoli ad inizio settimana dopo un lunghissimo tira e molla. Il Parma lo aveva cercato a inizio lungo, ma gli azzurri erano poco convinti di iniziare la stagione con un Milik reduce da un Europeo disastroso e con le scarse certezze tattiche di un Mertens prima punta: l'impasse è stata superata proprio ad una settimana dal gol, forse anche grazie alle pressioni del giocatore, voglioso di ritrovare una maglia da titolare e timoroso di finire nell'angolo più remoto della panchina del San Paolo.

Difficilmente accadrà al Tardini, che lo ha accolto da salvatore della patria stasera: Inglese lo ha ripagato nel migliore dei modi, con un gol da centravanti di alto lignaggio, che non sarà sfuggito al suo ex club. Un'ulteriore esperienza da titolare gli sarà certamente utile, ma il rientro a Napoli a giugno è quasi scontato, poi gli azzurri dovranno decidere se puntare seriamente sull'ex Chievo o lasciarlo andare. Intanto se lo gode il Parma, consapevole di avere in squadra un attaccante di caratura superiore.