SMS, Luis Alberto e Immobile. Tre titolari che non si possono toccare

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria in rimonta della Lazio contro il Rennes porta con se un insegnamento importante. Sia per Simone Inzaghi che per la dirigenza della Lazio. Fra la Lazio che ha iniziato il match ieri sera e quella che l'ha vinta nella ripresa c'è differenza. Molta.

Una differenza che principalmente porta due nomi. Quello di Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Con il loro ingresso in campo al 52' la Lazio è cambiata. Completamente. Da spenta, bassa e incapace a fare male. Ad aggressiva, propositiva e in grado di segnare. Un bel passo in avanti. Di quelli che ti fanno riprendere il cammino verso la qualificazione al prossimo turno di Europa League.

Allora appare chiaro come questa Lazio non possa fare a meno del serbo e dell'ex Siviglia, assieme Ciro Immobile al centro del fronte offensivo. Questo triangolo permette alla squadra di giocare, di segnare e di vincere.

Capacità, queste, che non tutti i calciatori hanno. Per questo in casa Lazio deve esserci la consapevolezza che alcuni elementi della rosa sono più indispensabili di altri e che se davvero l'Europa è un obiettivo concreto questi non possono essere lasciati riposare.

A meno che in fase di mercato la società non decida d'investire, mettendo a disposizione del tecnico giocatori dello stesso calibro di SMS, Luis Alberto e Immobile. Accadrà?