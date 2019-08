© foto di Federico Gaetano

L'ex Inter Wesley Sneijder, fresco di ritiro dal calcio giocato, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal sorteggio di Champions League: "Le favorite? E' difficile da dire, siamo all'inizio della stagione. Io ho i miei dubbi, se devo scegliere basandomi sulla scorsa stagione direi Barcellona e Liverpool, hanno due grandi squadre e per me sono le favorite. L'Inter? Sono migliorati molto, hanno iniziato bene in Serie A e hanno preso una superstar come Lukaku. Gli auguro il meglio, spero facciano una grande stagione. Icardi? Non so cosa dire, non lo conosco e per questo non posso esprimermi".