"So io come fare". Calma e personalità, le armi di Ancelotti per l'esame

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

Leader calmo, ma anche sergente di ferro quando necessario. Carlo Ancelotti è fatto così, lo hanno spesso raccontato i suoi ex calciatori ed è proprio così che sta facendo nella sua esperienza a Napoli. Uomo sempre pronto ad aiutare i suoi ragazzi, ma anche primo nemico (sul campo ovviamente) se le cose non vanno come dice lui. Del resto è anche questo che fa la differenza nella gestione di un gruppo. E allora ad Ancelotti non è andata giù la prestazione contro l'Empoli prima e il Genoa poi. Non è piaciuta neanche ai tifosi, a dir la verità. Qualche sostenitore sotto l'albergo del Napoli a Londra gli ha suggerito di usare le maniere forti, quando Ancelotti si è prestato a foto e autografi di rito. Più bastone che carota, in sostanza. "So io come fare", le parole del mister tra il serio e il faceto. La personalità del leader e la calma del mister navigato, ma guai a farlo arrabbiare. La squadra ne è consapevole in vista della sfida di domani contro l'Arsenal.