Soddisfatto di Brozovic? Conte: "Sì, molto. Ma lui sa dove ha margini di miglioramento"

Soddisfatto del rendimento di Brozovic? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Parma ha risposto così: "Sono soddisfatto di tutti i giocatori visto quello che stanno dando, devo essere doppiamente soddisfatto perché l'hanno fatto anche in un momento in cui non c'erano alternative. Ho chiesto dei supplementi ai ragazzi e non posso che essere soddisfatto. Brozovic nelle ultime due gare ha disputato partite veramente importanti, lui sa che ha margini di miglioramento sotto alcuni aspetti e può migliorare ma non posso che essere soddisfatto di lui come degli altri. Stanno facendo bene, si stanno allenando bene, c'è grande disponibilità e quindi da parte mia c'è grande soddisfazione per quello che stanno dando".

