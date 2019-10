Soddisfatto ma non felice. Conte e la strada giusta, nonostante il ko

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Barcellona-Inter 2-1 (3' Lautaro, 58' e 84' Suarez)

Antonio Conte, al di là del risultato, ha avuto (alcune) risposte incoraggianti dalla prova della sua Inter contro il Barcellona. “E’ una tappa importante per dimostrare che siamo sulla strada giusta”, il pensiero del tecnico a cui ha fatto eco quello del vicepresidente Javier Zanetti. E la strada, senza grossi dubbi a riguardo, è certamente quella giusta. Certo nonostante l’oggettiva difficoltà della gara qualcosa da rivedere c’è, ma a livello generale e fermandosi alla prestazione l’Inter e Conte possono essere piuttosto soddisfatti.

Soprattutto per il primo tempo giocato in modo spavaldo e autoritario, chiudendosi a riccio nei momenti di pressione e volando via col turbo in fase di ripartenza. Antonio Conte, orfano per l’occasione di Lukaku, l’aveva preparata così e la squadra lo ha seguito. Almeno fin quando le forze sono state dalla parte dei giocatori. E in conferenza stampa, tralasciando la questione arbitrale, ha fatto capire di essere soddisfatto da questo punto di vista. Soddisfatto, non felice. Perché tornare a casa con una sconfitta per Conte non può in alcun modo essere motivo di gioia.