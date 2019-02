Sofferenza Milan, ma ci sono due aspetti postivi nella serata di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan meno brillante della stagione esce dall’Olimpico di Roma con un pareggio. La notizia positiva sta tutta qui: anche nelle serate storte i ragazzi di Gattuso non hanno perso e soprattutto non hanno subito gol. La difesa resta il punto di forza di questa squadra e addirittura nelle 9 partite del 2019, tra campionato e coppe, i rossoneri hanno incassato solamente tre reti. Grazie alla concentrazione sempre alta di tutto il reparto arretrato, oltre alla copertura del centrocampo, il Milan è uscito indenne dall’Olimpico dopo una partita giocata male. Poca intensità, poca lucidità nei momenti chiave, Piatek sempre isolato e mal servito da Borini e Suso. Quest’ultimo è in difficoltà fisica da diverse settimane e ieri sera con la Lazio è stato il peggiore in campo. Il Milan però grazie a questo 0-0 ha rimandato tutto alla gara di ritorno, quando avrà tutto il pubblico a favore nello stadio di casa, e si giocherà l’accesso alla finalissima. "A livello di qualità abbiamo fatto un passo indietro”, ha confessato l’allenatore del Milan. “Abbiamo palleggiato in maniera non corretta, sbagliato tantissimo. Ma in difesa abbiamo fatto molto bene. Mi tengo stretto il pareggio ma a livello tecnico potevamo fare molto meglio”, ha detto Gattuso. Il gioco ha condizionato anche Piatek, per la rima volta a secco da quando è partito titolare con il Milan: "Non è stato mai servito. Cercavamo sempre la verticalizzazione e abbiamo sbagliato su questo. Dovevamo passare dalle mezz’ali. Abbiamo sbagliato sotto questo aspetto”, ha detto il mister calabrese.

Un Milan che non è mai entrato totalmente in partita e dunque può dirsi abbastanza soddisfatto del risultato, molto meno della prestazione. Merito anche di una Lazio che dopo diverse sconfitte di fila e dopo l’uscita dall’Europa League doveva per forza dare una risposta sul proprio campo, e ha messo qualcosa in più in campo rispetto al Milan. I rossoneri però in una serata poco brillante hanno portato a casa un pareggio, e qualche volta meglio accontentarsi.