Sofyan Amrabat è un giocatore superiore alla media in Serie A

Sofyan Amrabat da Huizen, Olanda, nazionale marocchino, è un giocatore superiore alla media. Uno che ha stupito tutto e tutti e che la Fiorentina ha già acquistato per il futuro. Numeri incredibili, analizzati grazie anche all'applicazione Comparisonator, che lo mettono in pratica in ogni skill sopra alla media del campionato. In attacco, in difesa, nei passaggi, nella gestione del gioco. Sempre meglio del 'giocatore medio' della Serie A. Un acquisto tra i migliori dell'ultima estate per il rapporto spesa-resa e anche per quanto è già stato venduto dall'Hellas Verona. Non solo: quella di Amrabat è stata una stagione in crescendo che lo ha portato a scalare le classifiche e a superare giocatori anche importanti. Gioca mediano ma è adddirittura terzo per i duelli offensivi fatti e quinto in quelli vinti ed è tra i primi dieci anche nei duelli difensivi. Decimo per passaggi filtranti, undicesimi per quelli nella trequarti, nei primi venti per passaggi chiave, decimo per cross. Un giocatore completo. Con numeri da star.