Sogna Lazio, sogna!

No, non può essere una stagione normale. Sì, questa Lazio può sognare. Lo si può dire forte dopo il monday night di Cagliari, con l'1-2 finale in rimonta firmato Luis Alberto (92’) e Caicedo (97’ e 27’’). Senza paura di essere smentiti, perché le prestazioni, i numeri e la classifica sono insindacabili. Vincere in uno stadio gremito, contro una squadra imbattuta dal 1 settembre, nei minuti di recupero è un segnale chiaro e forte. Il successo in terra sarda non può passare inosservato, soprattutto per il modo in cui è arrivato. Un'altra grande gioia per il gruppo biancoceleste, 8 giorni dopo il 3-1 dell’Olimpico contro la Juventus campione d’Italia. Ottava vittoria consecutiva, 3° posto a -3 da Juve e Inter, +7 dal Cagliari, +8 dall’Atalanta e +15 dal Napoli. Miglior partenza della storia del club, garantita da una crescita collettiva che passa per una maturazione dei singoli. Individualità messe a disposizione del compagno. Un gruppo che esalta ogni caratteristica presente nello spogliatoio.

No, non può essere una stagione normale. Sì, questa Lazio può sognare. Perché il fossato costruito con le inseguitrice per la zona Champions comincia a essere ampio. Perché i 3 punti ottenuti ieri a Cagliari sono arrivati in un turno che sulla carta era ostico per la Lazio, che affrontava in trasferta una diretta concorrente. Invece ha vinto, mentre Napoli e Atalanta sono cadute rispettivamente contro Parma e Bologna. Solo la Roma, in zona 4° posto, ha vinto, ma in casa contro la SPAL era preventivabile. No, non può essere una stagione normale. Sì, questa Lazio può sognare. “Abbiamo fatto qualcosa di importante”, ha detto Inzaghi nel post partita. “Tare ha detto che non ha paura di parlare di scudetto? Io sono sempre d'accordo con il direttore. Il nostro scudetto sarebbe arrivare tra le prime quattro”, ha anche aggiunto. Il ritmo attuale dei biancocelesti è quello di Inter e Juventus, ma tenerlo fino a maggio sarà difficile, quasi impossibile. Parlare di Scudetto è obiettivamente fuori luogo e può essere fuorviante e controproducente. La Champions rimane l’obiettivo principe, che viene sognato da tempo dalle parti di Formello: quest'anno non si può fallire. Volare però non costa nulla e sognare è bello per tutti. Allora oggi tutti i tifosi biancocelesti potranno alzarsi con la consapevolezza di non dover mettere a freno le proprie ambizioni, a partire da domenica prossima quando a Riad ci sarà la Supercoppa italiana contro la Juventus. E in una stagione che di normale ha ben poco, tutto può succedere.