Sognando Bielsa. Intanto Sassuolo e De Zerbi rinnovano le promesse di matrimonio

Fiorentina, Roma e tutte le altre spasimanti dovranno aspettare ancora un anno. Perché il Sassuolo e Roberto De Zerbi hanno deciso di andare avanti insieme, ancora, almeno per un altro anno. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato del prolungamento, notizia che aveva solo bisogno del crisma dell'ufficialità dopo gli annunci a mezzo stampa dei giorni scorsi. La prossima stagione sarà la terza per il tecnico bresciano sulla panchina neroverde.

Sognando Bielsa, il Sassuolo segna e diverte - Nelle scorse ore lo stesso De Zerbi aveva fatto le carte alla propria carriera futura, parlando di un "sogno Bielsa" verso cui tendere in fatto di gioco e libertà di scelte. El Loco è sempre rimasto se stesso, nel bene e nel male e a prescindere dai risultati. Per il momento ciò che hanno in comune i due è il timbro offensivo e divertente delle proprie squadre, pur con le differenze del caso. Per trovare la libertà tattica e filosofica del tecnico rosarino probabilmente servirà ancora un po' di tempo e magari pure un nuovo campionato, uno diverso e lontano dal tatticismo stretto della nostra Serie A. Ma intanto il modello è stato individuato. E il Sassuolo, ancora per una stagione almeno, potrà divertirsi con le idee offensive del suo allenatore.