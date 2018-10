© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan all'inseguimento del colpo a parametro zero. D'altra parte, Leonardo avrà pur imparato da Adriano Galliani, condor del mercato degli svincolati. Il primo obiettivo, scrive Tuttosport, è Aaron Ramsey, in scadenza di contratto con l'Arsenal: piace anche alla Juventus, ma i rossoneri possono giocarsi la carta Ivan Gazidis, nuovo CEO del Milan, ex vertice dei Gunners. Sempre a Londra stuzzica Cesc Fabregas: ingaggio quasi proibitivo, ma l'amore coi tifosi del Chelsea non è mai scoppiato e l'addio potrebbe essere dietro l'angolo. Complicato arrivare ad Adrien Rabiot, che ora pare andare d'amore e d'accordo con la dirigenza del PSG e potrebbe rinnovare a breve; si scatenerà un'asta tutta italiana per Matteo Darmian, anche lui in scadenza di contratto ma col Manchester United.