Sognare in grande si può. Lazio, il gruppo è la vera forza

© foto di www.imagephotoagency.it

Dieci vittorie consecutive, molte arrivate nell'ultimo quarto d'ora. La Lazio non molla mai e gli elogi si sprecano, mentre i tifosi sognano in grande. Simone Inzaghi conquista altri tre punti e batte il record di Sven-Goran Eriksson, che si era fermato a nove nella stagione 1998-99. In quella successiva, la società biancoceleste festeggiò il suo secondo Scudetto, ma dopo 19 giornate aveva ottenuto sei punti in meno rispetto a oggi. Inter e Juventus permettendo, ci sono tutti i presupposti per ripetere quella storica impresa.

Come si può migliorare? - Lo sa bene il tecnico piacentino, che ormai non si nasconde più. "Cosa manca per essere da scudetto? In questo momento poco. Se ci sarà un'occasione, qualcosa potremo fare. Ma non è facile migliorare questa rosa". Una questione, effettivamente, a cui è difficile trovare soluzione: come si può migliorare questa Lazio? Probabilmente non esistono elementi in grado di potersi inserire senza stravolgere gli equilibri, e allo stesso tempo capaci di garantire un ulteriore salto di qualità. In estate, l'unico vero cambio è stato effettuato sulla corsia destra, con l'inserimento di Manuel Lazzari; oggi, trovare giocatori più forti dei titolarissimi (soprattutto a centrocampo e in attacco) è impresa davvero ardua. La Lazio è una macchina perfetta, con automatismi consolidati e una grande voglia di stupire. Un gruppo che si conosce a memoria: è questa la vera forza.