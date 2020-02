vedi letture

Sogni leciti o finale tranquillo? A Bologna è (quasi) il momento della verità

Inutile girarci intorno: il Bologna di Sinisa Mihajlovic è una delle squadre più in forma dell'intero campionato. 6 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10 partite sono un bottino succoso, che tradotto in media parla di 2 punti a partita. Una proiezione importante nell'ottica delle 38 giornate di campionato. Forse non veritiera, è vero, ma comunque indicativa. Perché con una media di 2 punti a partita dall'inizio alla fine della stagione porterebbe ad un totale di 76 punti, quota che lo scorso anno avrebbe significato terzo posto.

Qual è l'obiettivo del Bologna? Lo staff tecnico, da Mihajlovic in giù, di Europa non vuol neanche sentirne parlare. "La nostra forza fino ad ora è stata quella di non guardare la classifica", ha chiosato ieri in sala stampa Emilio De Leo. Ribadendo implicitamente come il Bologna non stia pensando (ancora) al sogno europeo. Ma classifica alla mano i tifosi possono lecitamente immaginare qualcosa di grande. Il sesto posto del Verona, quello cioè che inizia ad odorare di Europa, è distante solo 1 punto. Mentre il Genoa terzultimo è staccato addirittura di 14 lunghezze. Una differenza che può voler dire tanto o niente, per il momento. Ma le prossime due partite, entrambe in casa, contro Genoa e Udinese potrebbero dare qualche indizio in più. E magari modificare il leitmotiv ripetuto incessantemente dalle parti di Casteldebole.