Sogno e obiettivo: Guardiola-Juve, c'è dietro uno sponsor tecnico?

Il Giornale oggi in edicola fa il punto sul sogno, sulla chimera per la panchina della Juventus. Pep Guardiola. Non è solo il tam tam mediatico ad alimentare la pista e l'obiettivo. Ci sono voci e sussurri a riguardo. Un’operazione simile a quella di Cristiano Ronaldo, sponsorizzata da Adidas. E la casa tedesca, «esclusa» dalle finali europee perché non «firma» le maglie di nessuna delle quattro inglesi, tornerebbe così di colpo alla ribalta. La difficoltà resta legata al fatto che il tecnico catalano è ancora sotto contratto con il Manchester City per altri due anni.