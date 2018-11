Solari: "All'Inter gli anni più belli. Ricordo con piacere le trasferte romane"

Intervenuto in conferenza stampa, Santiago Solari, ha colto l'occasione per ricordare la sua esperienza in Italia. L'attuale tecnico del Real Madrid ha militato dal 2005 al 2008 all'Inter: "I migliori ricordi della mia vita sono legati alla mia esperienza in Italia. Ho fatto parte di una squadra indimenticabile come l'Inter che ha vinto tre scudetti di fila. Periodo speciale dove ho lasciato amici. In questo stadio ricordo un gol che ho segnato alla Lazio ma ho un ricordo piacevole anche delle partite contro la Roma di Totti. L'ambiente dell'Olimpico è molto bello".