Solari nuovo allenatore del Real: sognando Zidane, con le ore già contate

Antonio Conte può aspettare, il nuovo allenatore del Real Madrid si chiama Santiago Solari. Una soluzione interna, ad interim, in attesa di scegliere il timoniere del futuro. Saranno 15, così, i giorni a disposizione dell'ex laterale argentino per provare a convincere Florentino Pérez, la squadra e il popolo madridista. Nella speranza di far ricredere tutti e guadagnarsi una clamorosa riconferma, proprio come Zinedine Zidane dopo l'esonero di Rafa Benitez nel 2015-2016.

Il curriculum del "Indiecito", d'altronde, parla da solo. Almeno per quanto riguarda i trofei vinti da giocatore, si contano infatti tre campionati argentini, una Coppa Libertadores e una Supercoppa Libertadores col River Plate; due Liga, due Supercoppa di Spagna, una Champions, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa UEFA col Real Madrid; una Coppa Italia, due Supercoppa italiana e tre Scudetti con l'Inter.

Ciò che desta preoccupazioni, semmai, è la sua scarsa esperienza in panchina. È vero che il quarantaduenne Solari ha iniziato la sua carriera da allenatore proprio a Madrid, conosce bene l'ambiente e le dinamiche interne del club, ma allo stesso tempo finora ha guidato solamente Cadete B, Cadete A e Real Madrid Castiglia. Un rischio per una squadra obbligata a tornare subito a vincere, segnare e convincere dopo l'umiliazione nel Clásico. Il precedente Zidane lascia ben sperare, ma Solari ha già le ore contate prima ancora di iniziare a lavorare.