Soldi ma non solo. Le sensazioni negative che allontanano Ibrahimovic dal Milan

Il Milan rischia di perdere la colonna portante della squadra in vista della prossima stagione. Sono tre i giocatori in bilico e tutti rappresentati da Mino Raiola. I rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic più le offerte dall’estero per Alessio Romagnoli saranno temi centrali a Casa Milan nelle prossime settimane.

Ibrahimovic - In particolare - sottolinea il Corriere dello Sport - lo sbarco a gennaio di Ibra si è materializzato grazie all’insistenza e alla costanza di Boban e Maldini, che per tre mesi lo hanno corteggiato. Ora che il dirigente croato è stato allontanato, e Maldini potrebbe chiudere l’esperienza al Milan a giugno, lo stesso Ibra non è così sicuro di continuare.

Non solo soldi - Sarà una questione economica ma non solo, perché Ibrahimovic vorrà comprendere i piani del club, come sarà allestita la prossima rosa e chi ci sarà in panchina, tutti fattori che poi andranno a pesare sulla scelta dell’attaccante. Le sensazioni per il suo prolungamento non sono positive.