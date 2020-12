Soldi, morale e spogliatoio. Ecco perché l'Atalanta deve conquistare gli ottavi di Champions

La sfida di questa sera dell'Atalanta sul campo dell'Ajax è un crocevia importante per la stagione dei nerazzurri. In primis per il risvolto economico, visto che il passaggio agli ottavi di Champions League vale 9.5 milioni di euro, che diventeranno 10,4 in caso di pareggio o 12,2 de la Dea riuscirà a sbarcare l'Amsterdam Arena. La qualificazione - come si legge sul Corriere di Bergamo, contribuirebbe ad aumentare la fetta dei primi legati ai diritti televisivi che vengono spartiti tra le squadre della stessa nazione.

Rilancio dopo un periodo complicato - Dopo l'exploit di Anfield con il Liverpool, l'attacco della Dea si è inceppato ed i risultati hanno cominciato a prendere una piega preoccupante, con una sola vittoria in serie partite. La gara con l'Ajax diventa la partita per dare un segnale di ripresa. E poi c'è il capitolo spogliatoio: il nervosismo potrebbe affievolirsi con il passaggio agli ottavi, con la tregua che potrebbe arrivare fino alla pausa invernale.