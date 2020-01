Sole e sbadigli al Franchi: al 45' è 0-0 tra Fiorentina e SPAL

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca

Primo tempo di sole e noia al Franchi tra due squadre che hanno paura di giocare e soprattutto paura di perdere. In casa Fiorentina la cura Iachini non ha portato benefici e ha fatto subito discutere la scelta di mandare in campo Boateng per Vlahovic con il ghanese largamente insufficiente. Alla SPAL sta bene anche il pari e si vede ogni volta che la palla va fuori, anche se nella fase finale della frazione, Di Francesco ha messo i panni della spina nel fianco della difesa avversaria portando diversi grattacapi dalle parti di Dragowski.

L'unico tiro in porta e dunque l'unico intervento di uno dei due portieri si registra al 33' con Castrovilli che da buona posizione calcia addosso a Berisha conquistando un semplice calcio d'angolo. La SPAL riesce ad andare vicina al vantaggio solo al 43', quando un crossa da sinistra pesca in area l'ex di turno, ovvero Felipe, incapace però di trovare lo specchio della porta con il suo colpo di testa. Clamorosa occasione nel finale per i ferraresi che con un rilancio di Strefezza colpisce un palo sulla dormita del portiere polacco e poi lo stesso Felipe non riesce a deviare la ribattuta. Finisce 0-0 il primo tempo tra i fischi del pubblico e con i due allenatori chiamati a cambiare volto alla sfida tramite la panchina, magari già da inizio ripresa.