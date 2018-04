Solo Bessa in gol: Genoa-Crotone 1-0 al 45'. Chievo-Torino, reti bianche

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un solo gol nei primi 45' di Chievo-Torino e Genoa-Crotone. Lo segna Daniel Bessa, ed è quello che al momento tiene in vantaggio per 1-0 il Genoa sul Crotone. In precedenza ai liguri era stato prima concesso e poi negato (con l'intervento del VAR) un calcio di rigore per un contatto (non avvenuto) fra Cordaz e Medeiros. Poche emozioni in Chievo-Torino: Belotti ha sfiorato la rete ma calciato a lato, all'intervallo le squadre sono sullo 0-0.