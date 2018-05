Solo Immobile ha fatto meglio di Balotelli

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

È partito un nuovo corso per la nazionale italiana. Da Giampiero Ventura a Roberto Mancini, passando per Luigi Di Biagio, è cambiato soprattutto il tono comunicativo. E gli obiettivi, a dire la verità, perché l'ex tecnico del Torino parlava di qualificazione al Mondiale, di arrivare secondi dietro alla Spagna come normalità e con uno spareggio con la Svezia da vincere (andremo ai Mondiali, disse nel pomeriggio prepartita a Solna, come - e dove - è andata lo sappiamo tutti) per poi non arretrare nemmeno un millimetro di fronte a un contratto fino al 30 giugno 2020. Dimissioni? Giammai. Anche in questo Mancini è differente, perché ha firmato un rinnovo automatico in caso di qualificazione all'Europeo. Una mossa più intelligente di quella di Tavecchio, non ce ne voglia.

E poi le convocazioni, con il passaggio, ovvio su Balotelli. "Lo chiamerò, lo vogliamo come agli Europei 2012 con Prandelli". L'ultima grande partita da racconto sportivo, d'altro canto, è il 2-0 alla Germania iper favorita della rassegna continentale di sei anni fa. Dove Balotelli sembrò danzare sui teutonici, battuti con una doppietta e con colpi da campione. Balotelli non più convocato dopo i Mondiali 2014, quando Buffon e Bonucci, in particolare, affermarono che non era roba per lui causa la cocente sconfitta contro l'Uruguay.

Nel mezzo, un Europeo giocato benissimo, ma con Eder-Pellè davanti (Antonio Conte al massimo dello splendore) e una mancata qualificazione ai Mondiali, giusto apogeo dopo due gironi da brividi, perché anche quello del 2010 fu una roba invereconda. Balotelli ha siglato 27 reti quest'anno, di cui 19 in Ligue 1. Solo Immobile ha fatto (molto) meglio di lui. E Belotti? Un po' peggio, soprattutto dopo l'infortunio. Gli altri centravanti italiani sono Antenucci, Inglese e Pavoletti, che - nonostante siano degli ottimi professionisti - sono quasi inservibili contro corazzate del calibro di Spagna o Germania.

Insomma, magari Mancio sbaglierà tutto e, fra due anni, piangeremo un Europeo ancora da non protagonisti. Ma, almeno, ci sarà da divertirsi e potremo ritornare a parlare di una nazionale. Non come ora.