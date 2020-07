Solo l'Atalanta ha fatto meglio nel Milan nel 2020. I rossoneri segnano almeno 2 gol da 9 partite

Nell'anno solare 2020, il Milan ha raccolto 38 punti in Serie A, meno solo dell'Atalanta (43). Un dato, riportato da Opta, che fotografa bene lo straordinario momento di forma dei rossoneri e spiega il motivo principale che ha portato al rinnovo di Stefano Pioli. Non solo, c'è un'altra statistica sorprendente: il Diavolo ha segnato almeno due gol in tutte le ultime nove gare di Serie A, quelle dopo la lunga sosta: è la miglior serie in una singola stagione dal 1964, quando arrivò a 10 partite.