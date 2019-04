Solo Messi e Mbappé più decisivi di Quagliarella. Stagione da incorniciare

© foto di www.imagephotoagency.it

Segna, regala assist e trascina la sua squadra. Fabio Quagliarella sta vivendo una seconda giovinezza e sicuramente la stagione migliore della sua carriera. A 36 anni suonati, il bomber di Castellammare di Stabia continua a essere decisivo per le ambizioni della sua Sampdoria, che lotta per conquistare un posto nella prossima Europa League. Il Genoa, come nel match d'andata, si è arreso alla legge del Quaglia, geniale uomo-assist e implacabile dal dischetto: un gol fondamentale, che di fatto ha chiuso il match e gli regala la vetta solitaria nella classifica dei marcatori. Sono ventidue i centri realizzati, uno in più di Krzysztof Piatek, addirittura tre in più del fenomeno Cristiano Ronaldo.

E a proposito di fuoriclasse, solo Lionel Messi e Kylian Mbappé hanno inciso di più di Quagliarella nei cinque maggiori campionati europei. L'ex di Juventus e Napoli ha preso parte attiva a ben 30 reti (22 gol e 8 assist), contro le 45 dell'argentino e le 33 del francese. Un altro dato che certifica la straordinaria impresa di un bomber eterno, un calciatore capace oggi di unire tutto lo Stivale.