Solo Neymar, CR7 e Lukaku più costosi di Morata: 5 trasferimenti da 205 milioni totali

Cinque trasferimenti per un costo complessivo di 205 milioni di euro, che potrebbero diventare 250 qualora la Juventus decida di esercitare l'opzione di acquisto. Alvaro Morata è un vero e proprio caso di mercato: una valutazione sempre altissima ma risultati non sempre soddisfacenti. Nel 2014 la Juve lo pagò 20 milioni, prima che il Real esercitasse la recompra per 30 due anni più tardi. Alla fine di quella stagione, il club spagnolo accettò l'offerta da 80 milioni del Chelsea, che poi ha ceduto l'attaccante all'Atletico per 65 milioni. Morata adesso torna a Torino per 10 milioni (prestito oneroso), con il diritto di riscatto fissato a 45. Qualora i bianconeri decidessero di tenerlo, il classe 1992 potrebbe diventare il secondo giocatore più costoso della storia, dietro Neymar e davanti a Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo.

Tutti i trasferimenti di Morata

Estate 2014: dal Real alla Juventus per 20 milioni

Estate 2016: dalla Juventus al Real per 30 milioni

Estate 2017: dal Real al Chelsea per 80 milioni

Gennaio 2019: dal Chelsea all'Atletico per 65 milioni

Estate 2020: dall'Atletico alla Juventus per 10 milioni (prestito con diritto di riscatto fissato a 45 milioni)