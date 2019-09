Solo Ribery e il mercato possono salvare la Fiorentina e Montella

© foto di Federico De Luca

La sconfitta, con ottima prestazione, contro il Napoli, avevano fatto pensare che l'aria fosse cambiata in casa Fiorentina, ma la gara di stasera a Marassi contro il Genoa ha rimesso a nudo tutti i problemi dei viola e di Vincenzo Montella che hanno subito eccome il Grifone e che dopo due giornate si trovano ancora a zero punti in classifica. La rosa non è completa, mancano alcuni tasselli fondamentali, e i tanti giovani, seppur volenterosi e di qualità, non possono bastare per il rilancio.

RIBERY ARMA - La storia della partita, al Ferraris, è cambiata con l'ingresso in campo di Franck Ribery. Il francese è un fuoriclasse e questo non lo scopriamo certo oggi, ma i 25 minuti nei quali è stato in campo non sono bastati per evitare la sconfitta. Alla ripresa del campionato le cose cambieranno, il numero 7 avrà con ogni probabilità i novanta minuti nelle gambe e darà una grossa mano, ma da solo non potrà bastare, servirà un Boateng migliore, un Chiesa più spumeggiante e una fase difensiva più attenta, ma Montella spera di poter lavorare anche con qualche giocatore in più in rosa, come confermato dalle sue parole nel post gara .

IL MERCATO - Domani, ultimo giorno di calciomercato, in casa viola si muoveranno molte cose. Pedro atterrerà nelle prime ore della giornata a Roma, Bobby Duncan, cugino di Steven Gerrard, arricchirà il parco giovani e anche Rémi Oudin potrebbe firmare con i viola. Basterà? Firenze lo spera, perché solo i nuovi colpi e Ribery potranno cambiare le sorti della nuova Fiorentina di Rocco Commisso.