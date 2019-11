Solskjaer chiede a Chong di rinnovare con lo United. Ma la Juve c'è

© foto di

Rinnovo o possibile addio. Ole Gunnar Solskjaer mette in avviso Tahith Chong, stellina olandese del Manchester United in scadenza di contratto e seguito anche dalla Juventus. L'allenatore ha spiegato che i Red Devils gli hanno "proposto un accordo vantaggioso" e che "vorrebbero rinnovargli il contratto per aiutarlo a crescere ed emergere".