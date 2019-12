Solskjaer gela la Roma: "Smalling top player, a giugno torna allo United"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ole Gunnar Solskjaer non ha dubbi sul futuro di Chris Smalling: "A fine stagione tornerà qui". L'allenatore del Manchester United, come riporta Sky Sports UK, si è espresso così sul difensore attualmente in prestito alla Roma con ottimi risultati: "Chris finora è stato fantastico. Sono felice, felicissimo per lui perché così possiamo vedere tutti il top player che è". Parole che mal si sposano dunque con la forte intenzione dei giallorossi di acquistare il cartellino dell'esperto centrale classe '89, autore finora di due gol e un assist in 13 presenze stagionali.