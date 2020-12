Solskjaer dribbla le polemiche: "Parole di Raiola su Pogba? Non mi influenzano in alcun modo"

In Inghilterra continuano a far discutere le dichiarazioni dei giorni scorsi di Mino Raiola che aveva parlato senza mezzi termini di un probabile addio di Paul Pogba al Manchester United già a gennaio. Interpellato in merito nella conferenza stampa prima del derby con City, il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha così risposto: "Parlo con i miei giocatori ogni giorno, questo vale anche per Paul. Ciò che mi ha deluso è l'eliminazione dalla Champions League, mentre qualunque cosa dicano gli agenti dei giocatori non mi influenza in alcun modo. Ho già detto il mio pensiero a riguardo".