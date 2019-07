© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria contro l'Inter, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato delle condizioni di Lukaku che non ha giocato alcuna delle tre amichevoli del tour estivo: "Se sei un giocatore e non riesci ad allenarti per una settimana è normale essere nervosi, e Rom ha perso tre partite ora, sarà preoccupato. Sta lavorando per tornare in campo e vediamo quanto tempo ci vuole. Non vediamo l'ora che arrivi il match in Cina contro il Tottenham e vediamo chi sarà disponibile per questo".