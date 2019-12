© foto di

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha commentato così in conferenza stampa il continuo paragone sui tabloid inglesi tra Marcus Rashford e Cristiano Ronaldo: "È normale che vengano paragonati per le loro capacità, la struttura fisica, gli atteggiamenti in campo... Marcus ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori giocatori al mondo. Speriamo che continui a crescere in questo modo".

L'attaccante inglese, classe 1997, ha finora realizzato 13 gol e 4 assist in 21 presenze stagionali.