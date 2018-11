Solskjaer sulla Juve: "Problema con le finali ma CR7 arma giusta per risolverlo"

L'ex attaccante del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, di Cristiano Ronaldo, suo ex compagno ai Red Devils, e delle possibilità della Juve di vincere la Champions: "Ronaldo? All’inizio era timido e non conosceva la lingua, poi l’ha imparata e si è preso lo United. Ogni santo giorno era in palestra 40’ prima dell’allenamento e ci tornava anche nei 40’ minuti successivi. Cristiano è stato l’unico a cui Sir Alex ha detto: ‘Ok, preoccupati solo di attaccare e non pensare a difendere. Né a Giggs né a Beckham né a Cantona: lo ha detto soltanto a lui. La Juve? So che hanno un problema con le finali, ma Cristiano è l’arma che risolve le grandi partite. In quelle gare serve pazienza perché si può decidere tutto anche all’ultimo secondo, quando hai perso ogni speranza: io ne so qualcosa, fidatevi".