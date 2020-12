Son dopo la vittoria del "Puskas Award": "Non mi ero reso conto di quanto fosse bello il mio gol"

Son Heung-Min, vincitore del "FIFA Puskas Award 2020". ha commentato la rete che gli ha permesso di vincere il prestigioso riconoscimento. L'attaccante del Tottenham fu protagonista nel dicembre 2019 di un'azione palla al piede per 78 metri, dribblando tutti gli avversari prima di superare il portiere del Brunley: "Quando ho ricevuto palla non avevo molte opzioni, per cui ho iniziato a dribblare e mi sono ritrovato poi davanti la porta concludendo a rete. Sono sorpreso del mio grande gol e non ho capito quanto fosse incredibile sul momento".