SONDAGGIO TMW - Attacco della Juventus o dell'Inter: quale preferite?

Da un lato Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Tre calciatori per due posti che Maurizio Sarri fa sapientemente ruotare e che stanno trascinando la Juventus, in Serie A ma anche in Champions League. Dall'altro il tandem Lukaku-Lautaro Martinez, due calciatore che stanno mostrando un'affinità sorprendente e che stanno regalando all'Inter, gol, sorrisi e vittorie. Qual è a vostro avviso il migliore attacco tra i due?

