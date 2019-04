© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nulla è ancora perduto classifica alla mano, s'intende. Però quello che sta vivendo la Roma è un vero e proprio caos: il tonfo per 4-1 all'Olimpico contro il Napoli ha messo a nudo tutti i difetti di un progetto che scricchiola. Così Tuttomercatoweb.com pone ai suoi lettori il quesito che sta attanagliando ora la Capitale: chi è il vero, o principale, colpevole della crisi? Pallotta? Di Francesco o Ranieri? Monchi? Baldini o i giocatori giallorossi? Cliccate sul link in calce per esprimere la vostra preferenza. Votate il sondaggio di Tuttomercatoweb.com cliccando QUI .