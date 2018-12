© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scoppia il caso Radja Nainggolan all'Inter: il belga è stato sospeso dai nerazzurri per motivi disciplinari e ora l'addio, clamoroso, a gennaio, non è da escludere. Multa da quasi 100mila euro e niente Inter-Napoli bastano? O davvero i nerazzurri devono venderlo già in inverno? Cliccate e votate il sondaggio di Tuttomercatoweb.com su presente e futuro del Ninja.