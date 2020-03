SONDAGGIO TMW - Champions League, chi è la favorita per il successo finale?

sondaggio Champions League, chi è la favorita per il successo finale?

La Champions League è entrata nel vivo e le 16 squadre rimaste in gioco faranno di tutto per portarla a casa, con qualche ovvia favorita. Oltre al Barcellona - chiamato a superare il Napoli - impossibile non considerare il Real Madrid, mentre il PSG proverà a regalarsi il trofeo che da tanto sogna. Lo farà di certo anche il Manchester City, che potrebbe non avere altre chances per i prossimi due anni. Ci proverà al massimo delle proprie forze anche la Juventus, ossessionata dal successo europeo dopo l'abbuffata di titoli nazionali, ed è scontato includere nella lista i campioni in carica del Liverpool.