Sondaggio TMW: Champions, per un lettore sue due italiane fuori

© foto di Imago/Image Sport

Oltre 5mila voti e un verdetto tutt'altro che positivo. Secondo i lettori di TMW, né la Juventus né la Roma passeranno il turno in Champions League. Quasi il 50% dei nostri utenti ha votato per l'eliminazione delle due italiane. Segue a ruota il passaggio del turno solo dei campioni d'Italia, meno del 10% delle persone hanno votato per il passaggio del turno di entrambe le italiane. In basso il link con l'esito del sondaggio.

Voti totale: 5104

Nessuna: avanti Real e Barcellona 47,69%

L'impresa riuscirà solo alla Juventus 35,19%

Passeranno entrambe le italiane 9,17%

Soltanto la Roma andrà in semifinale 7,95 %