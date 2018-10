SONDAGGIO TMW - Champions, quali italiane agli ottavi? La risposta dei lettori

© foto di Imago/Image Sport

Chi tra le italiane passerà il girone di Champions League? Questo il sondaggio lanciato da TMW dopo la prima giornata della fase a gironi. Un sondaggio a cui hanno votato oltre 8500 utenti e che vede larga fiducia soprattutto nella Juventus. In generale, però, c'è fiducia anche in Roma e Inter. Molta meno nel Napoli. In basso il risultato del sondaggio.

Voti totali: 8563

Tutte 11,52 %

Juventus, Inter e Roma 21,05 % (la più votata)

Juventus, Inter e Napoli 8,92 %

Juventus, Napoli e Roma 3,71 %

Inter, Napoli e Roma 0,6 %

Juventus e Roma 15,97 %

Juventus e Inter 15,42 %

Juventus e Napoli 4,36 %

Inter e Roma 0,29 %

Inter e Napoli 0,27 %

Roma e Napoli 0,14 %

Solo la Juventus 12,81 %

Solo la Roma 0,58 %

Solo l'Inter 1,45 %

Solo il Napoli 0,85 %

Nessuna 2,06 %