Chi è la favorita per la Champions League 2018/2019? Sono rimaste le fantastiche otto: una sola italiana, la Juventus, ben quattro inglesi, come non accadeva da lungo tempo, ma soprattutto una sola spagnola, il Barcellona. Niente Real Madrid: l'ha eliminato l'Ajax. Poi il Porto, che ha fatto fuori la Roma, zero francesi e zero tedesche: agli ottavi c'è spazio solo per otto squadre.