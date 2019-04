SONDAGGIO TMW - Chi in Champions? Fiducia nell'Inter, meno nel Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lotta per l'Europa: Inter e Milan andranno in Champions League? Questo l'ultimo sondaggio di TMW a cui hanno partecipato più di 5mila utenti. Grande fiducia nell'Inter, anche in virtù di una classifica favorevole: solo il 14% dei votanti pensa che la squadra di Luciano Spalletti non riuscirà a qualificarsi nella prossima Champions League.

Discorso diverso per il Milan, quarto a pari punti con l'Atalanta a cinque giornate dal termine: per oltre il 60% dei votanti, la squadra di Gattuso non arriverà tra le prime quattro.

I risultati del sondaggio

Sì, arriveranno entrambe in Champions League 31,45 %

Solo l'Inter riuscirà nell'obiettivo 54,57 %

Niente Inter: sarà solo il Milan a raggiungerla 6,16 %

Nessuna delle due riuscirà ad andarci 7,81 %